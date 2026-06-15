Plaza Huincul: hay convocatoria laboral para varias especialidades

Son varios los perfiles y hay plazo hasta el 26 de junio.

Desde la Oficina de Empleo de Neuquén, que tiene sede en la subsecretaría de Capacitación de la municipalidad de Plaza Huincul, se informó de la apertura de nuevas convocatorias laborales. El tiempo para inscribirse es hasta el 26 de junio.

Los perfiles que se requieren son los siguientes:

Maquinista.

Chofer de Cargas Generales.

Chofer de Mercancías Peligrosas. (Ambos con carnet habilitante vigente).

Supervisor de Producción. (Experiencia mínima y referencias comprobables).

Ingeniero/ Ingeniera Químico/Química.

Ingeniero/Ingeniera Mecánico/Mecánica.

Estudiante avanzado/a de Contador Público.

El requisito preferente es tener domicilio en Plaza Huincul.

Se informó que la recepción de postulaciones será hasta el 26 de junio. Se recepcionará en la Subsecretaría de Capacitación, situada en avenida del Libertador 517, en el barrio Central de Plaza Huincul.

Los horarios son de lunes a viernes de 8:00 a 22:30 horas. Los sábados de 8:00 a 19:00.