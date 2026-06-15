Pablo Cervi afirmó en Añelo que es necesario trasladar a Neuquén las políticas nacionales

Remarcó la importancia del RIGI para atraer inversiones vinculadas a Vaca Muerta.

El senador nacional Pablo Cervi visitó Añelo junto a los diputados provinciales Gastón Riesgo y Soledad Mondaca, donde sostuvo que es necesario profundizar en Neuquén las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Durante un encuentro con referentes y vecinos de La Libertad Avanza, destacó que la provincia es una de las más beneficiadas por las medidas económicas nacionales y remarcó la importancia del RIGI para atraer inversiones vinculadas a Vaca Muerta.

Además, planteó la necesidad de agregar valor a la producción de hidrocarburos, impulsar nuevas áreas bajo riego y promover la instalación de centros de datos. También cuestionó que gran parte del presupuesto provincial se destine a gastos corrientes y pidió orientar las regalías hacia la diversificación productiva y la infraestructura.

Cervi aseguró que La Libertad Avanza trabaja en propuestas para las localidades y la provincia con el objetivo de impulsar un cambio que genere más desarrollo y empleo genuino.