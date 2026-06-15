El merendero Estrellita de Cutral Co solicita donaciones para su ropero solidario

El Merendero Estrellita, una organización comunitaria que desarrolla tareas solidarias en la ciudad de Cutral Co, lanzó una campaña para solicitar la colaboración de vecinos y vecinas con el objetivo de fortalecer su tradicional ropero solidario.
Informaron que todos los domingos llevan adelante esta iniciativa en Monte Hermoso, donde se entregan prendas y calzado a familias que atraviesan distintas necesidades económicas.
En esta oportunidad, el pedido está centrado principalmente en la donación de ropa de abrigo para niños, niñas y adultos, teniendo en cuenta las bajas temperaturas propias de la temporada invernal. Además, solicitaron especialmente calzado masculino en talles 40, 41 y 42, elementos que actualmente escasean dentro del stock disponible para asistir a quienes lo requieren.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a través de la página de Facebook “Merendero Estrellita” o mediante WhatsApp al 299 4019279 para coordinar la entrega de las donaciones.