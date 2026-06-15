Cutral Co inaugurará el monumento a Lionel Messi

Mañana martes 16

Cutral Co inaugurará un monumento a Lionel Messi que será presentado como el más alto del mundo dedicado al capitán de la Selección Argentina.

La ciudad de Cutral Co realizará este homenaje en la intersección de Ruta 22 y Manuel Savio, con un acto previsto a partir de las 13:00 horas de mañana martes 16.

La iniciativa busca reconocer la trayectoria del astro rosarino, campeón del mundo y referente del fútbol internacional, en un evento abierto a toda la comunidad. Desde la organización invitan a vecinos y vecinas a participar de este momento especial para la ciudad.