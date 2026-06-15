Cutral Co: continúan las inscripciones para curso de reparación y mantenimiento de PC

El Centro de Formación Profesional N.º 26 (CFP N.º 26) de Cutral Co informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de Auxiliar en Reparación y Mantenimiento de PC.
La capacitación tiene una duración de 220 horas y se dictará de lunes a viernes, de 19 a 22:30, en turno vespertino.
Los estudiantes adquirirán conocimientos sobre armado y desarmado de equipos, diagnóstico y reparación de hardware, mantenimiento preventivo, instalación de sistemas operativos y programas, además de seguridad informática y buenas prácticas técnicas.
Para inscribirse, los interesados deberán presentar fotocopia del DNI, acta de nacimiento y certificado de séptimo grado.
Las inscripciones se realizan en la sede del CFP N.º 26, ubicada en Sarmiento y Matorras de Cutral Co.