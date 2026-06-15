Cutral Co: continúan las inscripciones para curso de reparación y mantenimiento de PC

Las inscripciones se realizan en la sede del CFP N.º 26

El Centro de Formación Profesional N.º 26 (CFP N.º 26) de Cutral Co informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de Auxiliar en Reparación y Mantenimiento de PC.

La capacitación tiene una duración de 220 horas y se dictará de lunes a viernes, de 19 a 22:30, en turno vespertino.

Los estudiantes adquirirán conocimientos sobre armado y desarmado de equipos, diagnóstico y reparación de hardware, mantenimiento preventivo, instalación de sistemas operativos y programas, además de seguridad informática y buenas prácticas técnicas.

Para inscribirse, los interesados deberán presentar fotocopia del DNI, acta de nacimiento y certificado de séptimo grado.

Las inscripciones se realizan en la sede del CFP N.º 26, ubicada en Sarmiento y Matorras de Cutral Co.