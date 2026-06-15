¿Cómo es el proceso de juicio político en Cutral Co? podría tardar más de dos meses

En la carta orgánica municipal de Cutral Co se establecen dos plazos para el juicio político, 30 días para analizar el pedido y hasta 40 días para investigar el caso. Luego se tomará una decisión dentro de una de las salas.

El panorama es complejo para el concejal Omar Pérez porque el resto de los concejales, aunque con matices, responden al oficialismo. Es decir que a priori, estarían garantizados los dos tercios necesarios para su destitución.

No obstante, la carta orgánica establece que no se puede realizar juicio político por calumnias e injurias, en la que habría incurrido el concejal. Lo que se le reprocha no es la denuncia de actividad relacionada a la venta de droga sino acusar al intendente Rioseco de ser partícipe y afirmar que Cutral Co “está tomada por los narcos”. En todo caso la acusación no puede ser por calumnias.

Y tampoco el proceso es tan simple como recibir una nota y darle curso. La carta orgánica establece que se deben constituir dos salas, una Acusadora y otra Juzgadora. Dentro de la Acusadora, se nombrará a una comisión investigadora que tendrá 40 días para formular una acusación si es que encuentra motivos suficientes para continuar.

La sala Acusadora está compuesta por María Elena Paladino, Hugo Deisner, Plinio Rubilar y Navarrete. De ellos cuatro deberá salir la comisión investigadora de tres miembros.

Una vez que esa comisión investigadora tenga su dictamen, la ofrecerá a la comisión Acusadora y allí se resolverá si sigue o no el proceso. En el caso de que siga, Pérez sería suspendido. Y la sala Juzgadora se transformaría en el Tribunal de Sentencia.

La sala Juzgadora está compuesta por Jesús San Martín, Jesica Rioseco, Eliana González, Fabián Godoy y por el propio Omar Pérez que no podría integrarla porque estaría suspendido.

Ese Tribunal procederá de inmediato al estudio de la acusación, prueba y defensa para pronunciarse en definitiva, en el término de treinta (30) días corridos. En el caso de que no se pronuncie en ese plazo, el juicio político queda sin efecto.

Todo este procedimiento ya se puso en marcha una vez en Cutral Co. Fue para destituir al intendente Daniel Martinasso. En ese momento se lo encontró responsable de malversar fondos, por retenciones a una organización gremial, por incrementar el endeudamiento y entregar panes dulces en mal estado.

Después se realizó una causa penal, en la que Martinasso quedó absuelto de la malversación de fondos por la retención gremial pero si fue condenado a 2 años de prisión en suspenso e inhabilitado para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación relacionado con el manejo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que enviaba el gobierno de Carlos Menem. Se demostró en juicio que pagó dos millones de pesos más por una obra sobrevalorada.

Antes del juicio

El concejal Omar Pérez debe presentar ante el Concejo Deliberante un escrito en el que presente indicios o pruebas de la participación del intendente o del municipio en actividades delictivas relacionadas con la venta de droga.

O que rectifique sus dichos, en forma pública. Para ello tiene plazo hasta este martes 16 de junio en la sede del Concejo Deliberante. Todo ello porque se firmó una resolución en la que se le exige esa presentación.