Carrasco se adjudica la cuarta fecha del Motocross del Sur en Choele Choel

Luego de un comienzo complicado

El piloto de Cutral Co, Carrasco, obtuvo la victoria en la clasificación general de la cuarta fecha del Campeonato del Sur de la República, disputada en Choele Choel.

La localidad volvió a recibir esta competencia después de 35 años, con la participación de más de 120 pilotos en un circuito acondicionado para la ocasión.

En el desarrollo de las competencias, el piloto reginense Galetta se impuso en la primera manga. Por su parte, Carrasco logró el primer puesto en la segunda final, resultado que le permitió quedarse con el triunfo total de la jornada tras administrar su condición física durante la carrera.

En otras categorías, los resultados fueron los siguientes:

Master: Palaco Pérez ganó las dos finales.

Palaco Pérez ganó las dos finales. MX2: El triunfo fue para Sebastián Figueroa, de San Martín de los Andes.

El triunfo fue para Sebastián Figueroa, de San Martín de los Andes. Intermedia: Leandro Yáñez, representante de Catriel, obtuvo el primer lugar.

Leandro Yáñez, representante de Catriel, obtuvo el primer lugar. 85 cc y 85 B: Tobías Ferreyra y Tadeo Indaco resultaron ganadores, respectivamente.

Tobías Ferreyra y Tadeo Indaco resultaron ganadores, respectivamente. 125 cc y Junior: Las victorias quedaron en manos de Felipe Cruz y Lucas Rodríguez.

Las victorias quedaron en manos de Felipe Cruz y Lucas Rodríguez. Master B y C: Gerardo Ríos y Marcelo Giménez se llevaron los primeros puestos.

La jornada también marcó el cierre de campeonato para la categoría Endurista, donde Agustín Garnier se consagró campeón, y para Principiantes, cuyo título quedó en manos del neuquino Gonzalo Monsalve.

Tras esta fecha, el certamen entrará en un receso por el invierno. La actividad se reanudará el 1 y 2 de agosto en la ciudad de Neuquén, continuando luego en septiembre en Catriel.