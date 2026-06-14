Una familia de Cutral Co solicita ayuda tras sufrir un accidente

El hombre sufrió una grave fractura de fémur en tres partes y requiere una intervención quirúrgica para la colocación de clavos ortopédicos.

Una familia de Cutral Co atraviesa una difícil situación luego de sufrir un accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes por la noche frente a la cancha del barrio Peñi Trapún. A raíz de las lesiones sufridas, solicitan la colaboración para afrontar gastos médicos y la recuperación de los afectados.

Según relató la familia, el hecho ocurrió alrededor de las 20:30 o 21 horas, cuando una mujer y su esposo regresaban de trabajar. En circunstancias que son materia de investigación, ambos fueron embestidos por una camioneta.

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió una grave fractura de fémur en tres partes y requiere una intervención quirúrgica para la colocación de clavos ortopédicos. La familia señaló que necesita reunir fondos con urgencia para adquirir los materiales necesarios para la operación.

Por su parte, la mujer sufrió un esguince en uno de sus pies. A pesar de las lesiones, continúa acompañando y cuidando a su esposo durante el proceso de recuperación, tarea que comparte junto a sus hijos.

La situación se agravó, según denunciaron, porque el conductor involucrado habría abandonado el lugar tras el accidente. De acuerdo con el testimonio brindado por la familia, cuando la mujer intentó reclamarle por lo sucedido, la camioneta la habría arrastrado varios metros sobre la calzada, mientras su esposo permanecía herido en el lugar.

Actualmente, ambos se encuentran imposibilitados de trabajar, lo que afecta directamente los ingresos del hogar. Por este motivo, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para reunir aportes económicos, alimentos, productos de higiene y toda colaboración que pueda ayudar a sobrellevar este complejo momento.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 299 659-4784 o realizar aportes a través del alias Belenmartinez.cco, a nombre de Belén Martínez.