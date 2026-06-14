Un camión Scania casi vuelca en la Ruta 5 por el fuerte caudal de agua

El temporal de lluvias que afecta a la provincia de Neuquén provocó complicaciones en la circulación vehicular en distintas rutas provinciales, con anegamientos y reducción de la visibilidad que obligaron a implementar medidas preventivas.
En la Ruta Provincial N°5, a la altura de Arroyo Carranza, un importante caudal de agua cruzando la calzada generó una situación de riesgo durante las primeras horas de la mañana del sábado. En ese sector se desplegó un operativo conjunto entre Policía, Protección Civil y Seguridad Vial para ordenar el tránsito y prevenir accidentes. Según se informó, un camión Scania estuvo a punto de volcar debido a las condiciones de la carpeta asfáltica.
En paralelo, las autoridades dispusieron restricciones de circulación en la Ruta Provincial N°8, donde el tránsito quedó habilitado únicamente para vehículos 4×4 y transporte pesado, como medida preventiva ante el estado de las rutas y la persistencia de las precipitaciones.