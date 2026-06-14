Torneo Oficial de Lifune: Hubo incidentes luego del encuentro entre Patagonia y San Patricio

La pelea ocurrió en la zona de vestuarios

En el partido por la fecha 14 del Torneo Oficial de Lifune, se enfrentaron en la Ciudad Deportiva el local Patagonia frente a San Patricio. Uno peleando los puestos de arriba y el otro los del fondo de la tabla.

En el partido hubo mucho roce, entredichos entre jugadores que terminó de la peor manera una vez finalizado el encuentro.

En la zona de vestuarios, se vivió un momento de tensión donde jugadores y allegados de ambos equipos terminaron a los golpes en el portón de ingreso a la cancha.

En el video de la transmisión de Lifune se pudo observar como el intercambio de palabras terminó en golpes y patadas con un pobre accionar de la policía.

Restará saber si desde Lifune toman algún tipo de acción con lo acontecido y si alguna o ambas instituciones terminan sancionadas.