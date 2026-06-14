Sin el partido del líder del Torneo Oficial, así quedo todo en el torneo de Lifune

Alianza juega su partido frente a Deportivo Rincón en Cutral Co mañana a partir de las 16 horas pero el resto de la fecha se jugó el día de hoy.
Petrolero ganó y es escolta junto a San Patricio que empató frente a Patagonia en la Ciudad Deportivos, ambos tienen 27 unidades.
Más atrás en la tabla se encuentra Río Grande con 23 unidades, Independiente con 19 luego de su victoria frente a Don Bosco.
Los equipos que completan la tabla son: Centenario con 18, Unión Vecinal 17, Deportivo Rincón 16 (13 partidos jugados), Maronese 16, Don Bosco 13, Patagonia 12, Pacífico 10.