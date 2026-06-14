Plaza Huincul: Cabaña Peleko abre sus puertas a instituciones educativas para visitas guiadas

Se encuentran abiertas las inscripciones

La Cabaña Peleko, establecimiento dedicado a la cría de caballos criollos, informó que se encuentran abiertas las inscripciones para que instituciones educativas puedan realizar visitas guiadas en sus instalaciones.

La propuesta está destinada a estudiantes de distintos niveles educativos y busca brindar una experiencia educativa y recreativa, permitiendo a niños y niñas conocer de cerca la vida rural, interactuar con animales y aprender sobre el cuidado del ambiente y la producción agropecuaria.

Durante los recorridos, los grupos podrán observar caballos criollos, animales de granja y participar de actividades especialmente diseñadas para fomentar el aprendizaje a través de la experiencia directa.

Las instituciones interesadas en obtener más información o coordinar una visita pueden comunicarse al teléfono 299 581-0024.