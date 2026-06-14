murió un hombre en accidente en Ruta 7

A la altura de Tratayén, en la zona de Vaca Muerta.

Un trágico accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo 14 de junio sobre la Ruta Provincial 7, a la altura de Tratayén, dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos.

El siniestro involucró a un camión, una camioneta perteneciente a una empresa de servicios y una combi de transporte de pasajeros. Por causas que son materia de investigación, se produjo una primera colisión entre el vehículo de carga y la camioneta, cuyo conductor perdió la vida en el lugar debido a la violencia del impacto.

Según las primeras informaciones, tras el choque inicial el camión quedó atravesado sobre la calzada. Minutos más tarde, una combi que circulaba por el sector impactó contra el transporte de carga, sumándose así al accidente.

Como consecuencia del hecho, el chofer del camión fue trasladado al Hospital de Añelo para recibir atención médica. En tanto, dos ocupantes de la combi fueron derivados al Hospital de San Patricio del Chañar con distintas lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Neuquén, personal sanitario de Añelo y San Patricio del Chañar y Bomberos Voluntarios, quienes realizaron tareas de asistencia a los heridos y colaboraron en el operativo de emergencia.