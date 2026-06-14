Luciana Muñoz: a 23 meses de su desaparición, la causa sigue sin respuestas

La investigación continúa abierta y sin resultados públicos sobre el paradero

A 1 año y 11 meses de su desaparición, el caso de Luciana Muñoz continúa sin avances públicos significativos en su esclarecimiento y permanece bajo investigación de la Justicia Federal.

Luciana fue vista por última vez en el oeste de la ciudad de Neuquén, en la intersección de Rodhe y 1° de Enero. Desde entonces, su paradero es desconocido. La causa, que inicialmente transitó por la órbita provincial, fue derivada al fuero federal, donde se analizan tanto las circunstancias de su desaparición como posibles irregularidades en la investigación original.

En este contexto, la Asamblea por la Aparición de Luciana Muñoz realizó este sábado una nueva movilización en el Monumento a San Martín, en la capital neuquina. La convocatoria reunió a familiares, organizaciones sociales, espacios feministas y referentes comunitarios, en una jornada que se replica cada 13 de mes para sostener el reclamo.

Durante la marcha, su familia —encabezada por su madre Lila y su abuela Mirta— volvió a exigir la asignación de todos los recursos necesarios para avanzar en la búsqueda y respuestas concretas sobre lo ocurrido.

El caso se mantiene bajo la consigna reiterada por los manifestantes: “Falta Luciana en Neuquén”, en un escenario donde la ausencia de resultados judiciales profundiza la preocupación social.

Se trata de una desaparición ocurrida en democracia, en la provincia de Neuquén, durante la gestión del gobernador Rolando Figueroa y con antecedentes institucionales vinculados al período en que la actual senadora nacional y ex ministra de Mujeres y Diversidad, Julieta Corroza, integraba el gabinete provincial.

La investigación continúa abierta y sin resultados públicos sobre el paradero de Luciana Muñoz.