Habilitaron un predio para albergar camiones ante cierres del Paso Pino Hachado

Con capacidad para 250 camiones.

Ya está en marcha un operativo especial para asistir a camiones de carga que queden varados por cierres del Paso Internacional Pino Hachado durante la temporada invernal.

La medida fue coordinada entre el Gobierno provincial, la Municipalidad de Las Lajas, Policía del Neuquén, EPEN y Vialidad Nacional, e incluye la habilitación de un predio cercano a la Ruta Nacional 40 con capacidad para 250 camiones.

El espacio cuenta con sanitarios, control policial y mejoras en señalización e iluminación. El pasado viernes ya fueron alojados 97 camiones, evitando su ingreso a la localidad.

El operativo busca mejorar la seguridad vial y la asistencia a transportistas ante las inclemencias climáticas en la zona cordillerana.