Emprendedores locales celebran su primer aniversario con una gran feria en Cutral Co

En el barrio Parqu Oeste

Este domingo 14 y lunes 15 de junio se llevará a cabo una nueva edición de la Feria de Emprendedores Independientes, un espacio que reúne a productores, artesanos y emprendedores de la comarca para ofrecer sus productos y compartir actividades con toda la comunidad.

La propuesta tendrá lugar en el Polideportivo del barrio Parque Oeste, con ingreso por calle Aluminé, entre Nahuel Huapi y Moquehue, en el horario de 16:30 a 20:30 horas durante ambas jornadas.

La feria se enmarca en la celebración del primer aniversario de Emprendedores Independientes de Cutral Co y Plaza Huincul, consolidándose como un punto de encuentro para fortalecer el trabajo local y promover el desarrollo de pequeños emprendimientos de la región.

Entre las actividades previstas, el domingo 14 se realizará un gran bingo con importantes premios, cuyo cartón tendrá un valor de $1.000. En tanto, el lunes 15 habrá un intercambio de figuritas del Mundial, una propuesta pensada especialmente para niños, niñas y coleccionistas.