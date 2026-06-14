Embarazadas podrán recibir ajuares y artículos para sus bebés en el hospital

El oróximo jueves 18

El próximo jueves 18 de junio, se llevará adelante una jornada solidaria destinada a mujeres embarazadas, organizada por el grupo “Grávida por la Vida”, con el acompañamiento del Hospital de Complejidad IV.

La actividad se desarrollará en el hall central del hospital de Complejidad IV, en el horario de 9:30 a 13:00 horas, donde las futuras madres podrán acercarse para recibir un ajuar y diversos artículos para sus bebés.

Desde la organización informaron que las beneficiarias deberán concurrir con la libreta de control de embarazo, requisito indispensable para acceder a la entrega de los elementos.