Domingo con cielo despejado y temperaturas bajo cero en la comarca

La temperatura mínima será de -3 °C durante por la noche, mientras que la máxima alcanzará los 12 °C por la tarde

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) informó que este domingo 14 de junio se presenta con condiciones estables en Plaza Huincul y Cutral Co, con cielo despejado y temperaturas propias del invierno.

De acuerdo con el organismo, la temperatura mínima será de -3 °C durante por la noche, mientras que la máxima alcanzará los 12 °C por la tarde, favoreciendo una jornada soleada y sin probabilidades de precipitaciones.

En cuanto al viento, se espera una intensidad moderada. Durante el día soplará a 10 kilómetros por hora, con ráfagas de la misma velocidad, mientras que por la noche disminuirá a 4 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 7 kilómetros por hora.

Respecto de la actividad lunar, la Luna transita su fase creciente, con una iluminación cercana al 2 %, apenas un día después de la Luna Nueva. Además, desde la perspectiva astrológica, se encuentra en el signo de Cáncer.