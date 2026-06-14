Docentes se capacitan para enseñar energía con nuevas herramientas tecnológicas

La iniciativa contempla la distribución de 88 maquetas educativas V4LE, de las cuales 70 serán destinadas a escuelas primarias y 18 a establecimientos secundarios.

Más de 140 docentes participaron de una capacitación en Neuquén capital para incorporar recursos didácticos interactivos vinculados al proceso productivo del petróleo y el gas. La propuesta forma parte del programa “Vos y la Energía”, impulsado por el ministerio de Educación junto a Fundación YPF.

La iniciativa contempla la distribución de 88 maquetas educativas V4LE, de las cuales 70 serán destinadas a escuelas primarias y 18 a establecimientos secundarios. Los dispositivos permiten abordar contenidos sobre energía de manera colaborativa, tecnológica y lúdica.

Las herramientas llegarán a instituciones educativas de las localidades de Neuquén capital, Centenario, Plottier, Añelo, San Patricio del Chañar, Senillosa, Vista Alegre, Rincón de los Sauces, Cutral Co y Plaza Huincul.