Cutral Co: este domingo hay feria por el Día del Padre

Estea tarde en el gimnasio munisipal

La Municipalidad de Cutral Co, a través de la secretaría de la Mujer y la Diversidad, invita a la comunidad a participar de la Gran Feria por el Día del Padre, un evento que reunirá a emprendedores, artesanos y productores locales en una jornada especial de promoción del trabajo regional y actividades para toda la familia.

La feria se llevará a cabo hoy domingo 14 de junio, en el Anexo del Gimnasio Municipal, en el horario de 16 a 21 horas. Durante la tarde, los asistentes podrán recorrer distintos stands con propuestas de elaboración local, artesanías, productos regionales y regalos ideales para celebrar el Día del Padre. Además, la organización anunció que habrá espectáculos en vivo y sorteos.