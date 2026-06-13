Pérfora se quedó nuevamente con el clásico y se clasificó a la siguiente instancia de la Liga Federal

Le ganó a Petrolero Argentino como local

El equipo de barrio Uno se hizo fuerte de local y se quedó nuevamente con la victoria frente a Petrolero, logrando la clasificación a la siguiente instancia de la Liga Federal de Básquet.

Los dirigidos por Fernando Claris salieron decididos a no darle opciones a su rival, con una presión alta y buena circulación de balón se llevaron el primer cuarto por 19 a 9. En el segundo cuarto hubo más goleo por parte de ambos equipos pero los del Uno se fueron al descanso ganado 41 a 30.

En el segundo tiempo, Petrolero salió con otra intensidad y con un Matias Arias intratable desde la línea de tres puntos. El Matador fue vencedor del tercer cuarto por 21 a 19 pero Pérfora seguía arriba en el marcador por 59 a 51.

En el último cuarto, pareció que Petrolero podía igualar el marcador, llegando a estar por debajo en el marcador por solo 5 puntos. Pero Pérfora pudo mantener la ventaja para sellar su pase a la siguiente ronda por 78 a 62.

El goleador de Pérfora fue Nahuel Vicentin con 17 puntos mientras que en Petrolero Argentino fue Matias Arias con 21 puntos para su equipo. En el conjunto local, estuvo ausente Godoy por una lesión en uno de los brazos.