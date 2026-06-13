Larraza suspenderá las elecciones vecinales en Plaza Huincul

Dijo que es necesario hacer una revisión de la ordenanza en el Concejo Deliberante

El intendente Claudio Larraza hará lugar a la solicitud de la Junta Electoral y aplazará las elecciones que se debían realizar en los diferentes barrios.

“Es necesario revisar la ordenanza, acuerdo con que es necesario mejorar, se tiene que analizar en el Concejo Deliberante”, dijo a este medio y ratificó que en los próximos días la decisión será oficial.

Se habían presentado 27 listas en los diferentes barrios para formar parte de la actividad electoral comunal. Pero en una reunión de la Junta Electoral se consideró que los plazos establecidos para el 12 de julio no estaban establecidos correctamente.

Y porque se habían detectado irregularidades. Desde la dirección de Vecinales se acordó con esa recomendación y se lo elevó al Ejecutivo. Larraza adelantó que hará lugar a la decisión.