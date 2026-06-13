Este es el pronóstico para el sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo parcialmente nublado y despejado por la noche.
La temperatura máxima esperada es de 12° Centígrados y la mínima de -5° hacia la noche.
El viento se presentará del sudoeste una leve brisa a 12 kilómetros con ráfagas de 16 kilómetros en el día; para la noche, se modificará el cuadrante a noroeste a14 kilómetros con ráfagas de 20 kms de intensidad.
Para el domingo, la temperatura mínima será de -3° bajo cero y la máxima de 12° centígrados.