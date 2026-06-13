Cutral Co tiene un nuevo camión recolector de residuos

Durante el mediodía del viernes el intendente Ramón Rioseco entregó una nueva unidad al personal de la dirección municipal de Recolección de Residuos.
El nuevo camión recolector está destinado a reforzar las tareas que desarrolla diariamente el personal del área de Recolección.
Se trata de la unidad N° 252, incorporada a la Dirección de Recolección. El vehículo es un camión marca Iveco, modelo 2026, que se suma a la flota municipal con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del área y garantizar una prestación más eficiente del servicio.
Acompañaron la presentación de la unidad la Secretaria General, Sandra Valdivia; la Secretaria de Hacienda, Noel Sanhueza; y la Directora de Recolección, María Rivarola, junto a coordinadores del área y al chofer de la nueva unidad.