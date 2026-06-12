Reforma laboral, petroleros discuten nuevas condiciones de trabajo ¿qué pasa con las viandas?

En la mesa de discusión estará también la utilización de inteligencia artificial, nuevas tareas no contempladas y seguridad en el trabajo

Los gremios petroleros de todo el país comenzaron una ronda de negociaciones con las empresas de la industria para acordar e implementar las nuevas condiciones de trabajo.

Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, dijo a LU5 que pondrán el foco en la seguridad, en la preservación de la vida de los trabajadores y consecuentemente en las condiciones de trabajo. “La vida de la gente está por encima de cualquier metro cúbico de petróleo y gas”, dijo.

Pero otros temas también complejos. La nueva ley laboral modifica cómo se paga la “vianda”, como se le dice a los servicios gastronómicos. El sueldo básico de un trabajador petrolero se incrementa considerablemente por el concepto de traslado y de vianda.

La Ley de Modernización Laboral (conocida como reforma laboral) modificó el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo inciso a) que enumera los beneficios sociales no remunerativos. Puntualmente, respecto del inciso a) servicios gastronómicos fuera del establecimiento laboral, la reglamentación dispone que solo podrá instrumentarse mediante prestación o provisión solventada directamente por el empleador, sin posibilidad de sustitución ni compensación en dinero u otro medio de pago. Se fija un tope mensual del 40% del Salario Minimo Vital y Móvil (SMVM) vigente en cada período de otorgamiento.

Traducido, las viandas no se pueden pagar en dinero sino en un comedor (propio o contratado). Y el tope fijo para este mes es de 147 mil pesos, un monto claramente inferior a lo que se cobra habitualmente por ese concepto. Sería una baja importante en el poder adquisitivo de cada trabajador.

Por otro lado, en la mesa está la utilización de nuevas tecnologías y tareas que ahora no están contempladas. En definitiva, cómo va a impactar el uso de la Inteligencia Artificial y mecanismos automatizados en las tareas de los trabajadores y en el impacto en las fuentes de empleo.

La discusión recién comienza y promete ser extensa, por la profundidad de las modificaciones a realizar.