Neuquén paga sueldos y aguinaldo el mismo día a los empleados estatales

El mismo día se abonará los dos conceptos a todos los empleados, a través de las cuentas bancarias

Se confirmó la fecha de pago de los haberes correspondientes a junio y de la primera cuota del medio aguinaldo para los trabajadores de la administración pública provincial. Ambos conceptos serán acreditados el próximo viernes 26 de junio.

El cronograma alcanzará a los empleados de los ministerios, la administración central, organismos descentralizados, el sistema educativo y demás dependencias provinciales, además de los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).