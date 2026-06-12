La Banda del Matador organiza una tómbola para renovar sus banderas

La hinchada de Petrolero Argentino, denominada “La Banda del Matador”, inició una campaña de recaudación de fondos mediante el sorteo de una tómbola.
Según lo informado por la organización, el dinero recaudado se destinará a la compra de nuevos tirantes y a la confección de banderas para las tribunas.
El sorteo está programado para el próximo 10 de julio. Los participantes pueden adquirir sus números por un valor de $10.000 cada uno.
La organización ha dispuesto dos premios principales para los ganadores:
- 1° Premio: Un costillar.
- 2° Premio: Una canasta familiar.
Para adquirir los números o solicitar información, los interesados pueden contactar a Nehuen al número 299 416-8537 o a Nicolás al 299 455-4787. Los pagos pueden realizarse a través de la plataforma Ualá utilizando el alias LABANDADELMATADOR.