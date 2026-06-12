El concejal Pérez hizo un descargo por redes sociales y cree que lo van a destituir

Asegura que lo podrán sacar del Concejo Deliberante pero no de la ciudad ni de sus convicciones

Tras la polémica generada por declaraciones del concejal Omar Pérez (LLA) en las que involucra al municipio y al intendente Ramón Rioseco con actividades de narcotráfico, una vecina pidió esta mañana que se le hiciera juicio político.

Al ser notificado pero sin asistir a la sesión extraordinaria donde podía expresarse institucionalmente, Pérez publicó un video en el que asegura que se intenta acallarlo. “Seguramente me van a destituir pero no podrán sacarme de la ciudad ni cambiar mis convicciones”, dice desde su despacho de abogado.

La instancia de juicio político tiene múltiples pasos a cumplir. Mientras, Pérez debe presentar el próximo 16 de junio pruebas documentales de que lo denunciado tiene sustento, que hay relación entre el municipio y el narcotráfico y presentar esa información a la fiscalía.

En caso contrario, se le pidió que rectifique sus dichos públicamente.

Este es el video

En sus mismas redes sociales personales también publicó un versículo de la biblia en el que se erige contra un luchador contra las tinieblas