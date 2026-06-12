Cutral Co: piden juicio político al concejal de La Libertad Avanza, Omar Pérez

Se le dio un plazo extra para responder una resolución para que se presente en fiscalía pero además se recibió un pedido de juicio político

En una sesión extraordinaria realizada este mediodía en el Concejo Deliberante de Cutral Co, se recibió un pedido de juicio político al concejal Omar Pérez, (Comunidad) tras una entrevista con una periodista de Buenos Aires en la que sostiene que el municipio está involucrado en el narcotráfico.

En la sesión ordinaria realizada este jueves, se le pidió al concejal Pérez a través de una resolución que presente pruebas de las denuncias sobre la participación municipal en hechos delictivos y la denuncia ante la fiscalía de esos hechos.

Hoy, el edil presentó una nota pidiendo un plazo mayor para esa presentación, que finalmente se le otorgó y será el próximo 16 de junio. En la nota manifestó que no se le puede acusar de ningún delito por sus opiniones políticas, pero que va a presentar pruebas. Sostuvo que ayer no estuvo en la sesión porque viajó a Neuquén por cuestiones médicas.

Pero en la sesión extraordinaria también se ingresó el pedido de Rosa Coñuecar Hidalgo, de pedido político contra el concejal.

En la presentación se hicieron cargos por “un comportamiento incompatible con el debido desempeño de su cargo al instalar públicamente hechos de gravedad penal, asociarlos visual o discursivamente con autoridades municipales y omitir su debido debida formulación ante el órgano competente”.

La vecina y electoral aseguró también “que sin perjuicio de la calificación que oportunamente efectúa la Comisión Investigadora y la Sala Acusadora, se formulan preliminarmente los siguientes cargos políticos institucionales:

1. Mal desempeño de la función pública de hechos presuntamente delictivos sin canalización institucional suficiente. Se imputa al concejal denunciado haber difundido o sostenido públicamente afirmaciones referidas a narcotráfico, narcomenudeo, disputas narco, muertes vinculadas y o supuestas omisiones estatales sin acompañar en forma inmediata denuncia penal, documentación, elementos verificables o información circunstanciada ante la autoridad competente.

2. Aceptación de la seriedad institucional del Concejo Deliberante y del Municipio. Se imputa al Concejal denunciado haber contribuido mediante declaraciones públicas de alta gravedad a la generación de alarma, confusión, desconfianza institucional imposible, descréditos de políticas públicas municipales, sin diferenciar adecuadamente entre opinión pública, entre opinión política, Hipótesis, rumor, denuncia penal y hecho comprobado.

3. Asociación Audiovisual lesiva o inductiva de error respecto de autoridades municipales. Se imputa el denunciado en la medida en que haya participado con sentido promovido o reproducido el material audiovisual haber permitido o contribuido a una asociación visual reiterada entre la imagen del Intendente Ramón Solano Rioseco y las presiones vinculadas a droga, narcotráfico, narcomenudeo generando una interferencia pública de responsabilidad personal o institucional sin base probatoria explícita

Además de estos cargos se sumaron otros que deberán ser analizados por los concejales. En la sesión extraordinaria estuvieron presentes el presidente Jesús San Martín, los concejales María Elena Paladino, Jesica Rioseco, Hugo Deisner y Fabián Godoy. Estuvieron ausentes en la sesión de hoy Plinio Rubilar, Elida González y Maximiliano Navarrete.