Rally Neuquino: Se confirmó la nueva sede para la tercera fecha

Y no es Cutral Co

Hace unos días, se conoció que la fecha 3 del campeonato del Rally Neuquino no se correrá en Cutral Co y se mudará a la ciudad de Senillosa.

Hace unas cuantas semanas se iba a realizar la tercera fecha en la ciudad de Cutral Co, pero luego se anunció el cambio de sede y 299 Deportes pudo conocer el motivo de la modificación.

Desde la dirección de deportes de la municipalidad de Cutral Co aseguran que fue por un motivo de agenda. La ciudad recibió al Rally Argentino, luego la velada de kickboxing el fin de semana siguiente a Boxeo de Primera.

También confirmaron que el premio coronación ya está agendado para realizarse en el mes de diciembre.