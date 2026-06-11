Plaza Huincul: Qué se sabe del cuerpo hallado en el barrio Uno

Los restos serán analizados en el Gabinete Médico Forense del Poder Judicial en Neuquén.

Una vez conocido el hallazgo de restos óseos de una persona, se avanzó con las diligencias judiciales para tratar de establecer la identificación de los restos, en el barrio Uno, en las inmediaciones al mirador donde hay una edificación en estado de abandono.

Al respecto, el fiscal jefe Gastón Liotard explicó a este medio que una vez hecha la denuncia se dispuso el operativo para corroborar. “Es un predio abandonado. El encargado (del lugar) después de seis o siete años de no haber nadie envió a una persona para que limpie”, subrayó Liotard.

La persona estaba en el patio donde había una fosa con mucha basura y allí encontraron este cuerpo. “Todo daba la impresión que como ahí vivía una persona indigente, antes de la pandemia pudiera ser esa persona, pero no se puede confirmar todavía”, agregó el fiscal jefe.

“Se levantaron los restos y se envían al Cuerpo Médico Forense, para que con un primer análisis se pueda saber quién es. Y si no se puede se envía a Buenos Aires porque la Corte Suprema de Justicia tiene un gabinete especial que a través de estudios antropológicos se pueda determinar”, aclaró el funcionario judicial.

Agregó que la osamenta tenía algo de ropa en mal estado. En principio, y con los datos preliminares se trata de un varón por el fémur y la cadera. Se llevan adelante entrevistas con las personas que solían estar por el lugar. Además, las muestras de laboratorio dará más detalles.

Los restos del cuerpo fueron enviados a Neuquén. El lugar que estaba en estado de abandono por lo que el hallazgo fue casual. Había mucho resto de basura y escombros. “Pudo haberse caído o tal vez haya sangre en la ropa, eso lo dirán los especialistas”, concluyó Liotard.

Hasta el momento en esta circunscripción judicial solo hay dos denuncia por desaparición de personas: un hombre y una mujer.