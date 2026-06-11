Plaza Huincul: instalan un sistema de videovigilancia en el Parque de la Convivencia

Permitirá la supervisión permanente del sector

La Municipalidad de Plaza Huincul informó la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de videovigilancia en el Parque de la Convivencia, con el objetivo de reforzar las tareas de prevención y seguridad en el espacio público.

Según se detalló, el sistema de cámaras permitirá la supervisión permanente del sector, con seguimiento en tiempo real desde el área municipal competente. Además, se indicó que el esquema de vigilancia facilitará una articulación directa con las fuerzas de seguridad ante la detección de situaciones que requieran intervención inmediata.