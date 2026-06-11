Operativo Cutral Co: a 50 años habrá charlas, muestra fotográfica y expresiones culturales

Será en la casa de la Historia de Cutral Co.

“Cutral Co y Plaza Huincul estaban sitiadas en esos días del 8 y 9 de junio de 1976 y en el Alto Valle también” explicó Pablo Hodola, de la agrupación HIJOS que junto a otras organizaciones de Derechos Humanos, sociales y el gremio ATEN llevan adelante en estos días una serie de actividades.

“Desde 2019, aten apoyamos esta iniciativa que tienen Pedro (Maidana), Pablo (Hodola) y Dora (Seguel) con respecto a lo que sucedió en Cutral Co y Plaza Huincul durante la dictaura de 1976. Ellos son la memoria viva y por eso tratamos de poder llevar a las escuelas, profesorados, a los futuros colegas que seguirán haciendo esta memoria de la pedagogía, y desde ATEN los apoyamos”, mencionó Fani Apablaza, la secretaria general del gremio docente en la ciudad.

Pablo describió que en esta oportunidad se recodará no solo a vecinos que están desaparecidos, Miguel Ángel Pincheira, Carlos Cháves, Arlene Seguel y José Delineo Méndez, sino comentar lo sucedido en las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul.

“Las dos ciudades estaban sitiadas. Y hay que recordar la cantidad de personas que pasaron detenidas por la comisaría 14° que habla de un sinmúmero de detenciones de hombres, mujeres, y que incluso iban a saber o averiguar por sus familiares llevados por el Ejército”, aclaró.

En ese contexto, remarcó que es necesario hablar del significado del terrorismo de Estado en esa época y que hoy es necesario recordar para “que estos episodios no se vuelvan a suceder”. “Esta libertad que se habla fue restringida y buscamos que sea genuina y no ficticia, no de la pantalla para que tengamos las libertades de circular, económicas y que se vuelcen en las actividades cotidianas”.

En cuanto a las personas que fueron detenidas y torturadas, se encuentra Pedro Maidana que tenía 19 años y fue secuestrado de la ENET N° 1 (hoy el museo Carmen Funes) ; Octavio Méndez y Dora Seguel, de 16 años, a quienes los secuestraron del Cpem 6 y que “fueron a buscarlos a las mismas aulas, llevados a la comisaría 14° y torturados.

Toda esa secuencia de episodios se suman a los que ocurrieron en 1975, y que incluyó el secuestro de los militantes del PRT. “Operativo Cutral Co es la denominación que le da Noemí LAbruno, en el año 2005”, apuntó Pablo.

La idea es difundir para que más personas sepan lo ocurrido. Junto a la agrupación Memorias que persisten, llevan adelante el programa de actividades en las diversas localidades. “Anualmente hacemos este ejercicio de memoria y lo compartimos. Tratamos de difundir en estas charlas porque no se ve la historia fina. La labor de los curas, por ejemplo, y la persecución que hicieron a quienes ejercieron su fé que debieron retrotraerse en su accionar y pensamientos. La solución a los problemas fue la persecución, el asesinato y la desaparición que son lo que tratamos de conversar y procesar en estas jornadas de recuerdo”, concluyó Pedro.

Las actividades:

El próximo sábado 13 de junio a las 18, en la Casa de la Historia quedará inaugurada la Muestra Fotográfica “Imagen y Memoria. Retratos para no olvidar”, sobre hijas e hijos de Detenidos Desaparecidos del Alto Valle y Cutral Co.

De aquí se ofrecieron las imágenes de cinco de los seis desaparecidos. Se encontrarán los rostros de María Galarza, hija de Julio; Natalia Marinoni, hija de Rodolfo; Juan Manuel Pincheira, hijo de Miguel; de Adriana Metz, hija de Raúl y Graciela; y la de Pablo Hodola, hijo de Sirena Acuña y Oscar Hodola.

Además, se presentará el Libro “50 años por 60 Poetas””, la compilación del escritor Gerardo Burton que incluye escritos de poetas de Cutral Co y Huincul: Vilma Barex, Carlos Blasco y Miguel Sabatini.

El 16, 17 y 18 de junio, de 8:30 a 12 h; de 14 a 16 h y de 19 a 21 h se recepcionará estudiantes de escuelas en Casa de la Historia para cumplir la visita a la muestra fotográfica, y los testimonios de exdetenidas y exdetenidos e Hijos.



El 19 de junio a las 18 h será el cierre con panel, artistas y músicos. La convocatoria está hecha por

Familiares de Detenidos Desaparecidos; ex Presas y ex Presos Políticos de Cutral Co y Plaza Huincul HI-JOS Cutral Co y Plaza Huincul ATEN Seccional Cutral Co-Plaza Huincul.