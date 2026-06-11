Este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul este jueves

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy cielo cubierto a lo largo de todo el día.
La temperatura máxima esperada es de 12° Centígrados y la mínima de 6° hacia la noche.
El viento se presentará del noroeste a 20 kilómetros con ráfagas de 59 kilómetros en el día; para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 36 kilómetros con ráfagas de 45.
El cielo se presentará cubierto durante el día y la noche.
Para el viernes se indica inestabilidad, con máxima de 15° Centígrados y la mínima de 5°.