Este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul este jueves

Se anuncia ráfagas del noroeste de hasta 45 kilómetros en la hora.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy cielo cubierto a lo largo de todo el día.

La temperatura máxima esperada es de 12° Centígrados y la mínima de 6° hacia la noche.

El viento se presentará del noroeste a 20 kilómetros con ráfagas de 59 kilómetros en el día; para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 36 kilómetros con ráfagas de 45.

El cielo se presentará cubierto durante el día y la noche.

Para el viernes se indica inestabilidad, con máxima de 15° Centígrados y la mínima de 5°.