El hospital realizó una jornada de cirugía odontológica pediátrica

Para pacientes con patologías neurológicas

El hospital Zonal de Cutral Co y Plaza Huincul llevó adelante una nueva jornada de cirugía odontológica pediátrica destinada a pacientes con patologías neurológicas, en el marco de las acciones de atención integral que se desarrollan en el establecimiento de salud.

La actividad implicó la articulación de distintos servicios médicos y de enfermería, con el objetivo de garantizar procedimientos seguros y adecuados para pacientes que requieren abordajes especializados debido a su condición clínica.

La intervención estuvo a cargo de la especialista en odontopediatría, María Eugenia Chandía, junto a la odontóloga Débora Sepúlveda. El equipo de anestesia estuvo integrado por el anestesiólogo Mauricio Flores, el asistente Alejandro Saavedra y los enfermeros Daniel Tenorio y Karen Vergara.

Asimismo, participaron activamente las enfermeras de Internación Pediátrica Cristina Parada, Yohana Quezada, Eliana Burgos y Viviana Espinoza, junto al equipo de médicos pediatras del servicio, quienes acompañaron el proceso asistencial durante toda la jornada.