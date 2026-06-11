El BPN realizará tareas de mantenimiento y podrían registrarse interrupciones

Lo que podría generar inconvenientes temporales en algunos de sus canales y servicios.

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) informó a sus clientes que este jueves 11 de junio llevará adelante tareas de mantenimiento y actualización en sus sistemas, lo que podría generar inconvenientes temporales en algunos de sus canales y servicios.

Según comunicó la entidad bancaria, los trabajos se desarrollarán entre las 20:00 y las 22:00 horas, período durante el cual determinadas operaciones podrían verse afectadas por interrupciones o demoras.

Desde el banco recomendaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias y anticipar aquellas gestiones que requieran realizar durante ese horario para evitar contratiempos.

Recordó a sus clientes la importancia de extremar las medidas de seguridad ante posibles intentos de fraude. En este sentido, aclaró que nunca solicitará claves, usuarios, datos personales ni números de cuentas a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas o cualquier otro medio de contacto.