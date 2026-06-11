Cutral Co: inician las visitas escolares al Concejo Deliberante

Las escuelas interesadas en participar del programa pueden realizar la inscripción a través de un link

Con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones al funcionamiento de las instituciones democráticas, el Concejo Deliberante de Cutral Co impulsa desde 2022 el programa educativo “Las Escuelas Visitan el Concejo”, una iniciativa destinada a estudiantes de distintos establecimientos educativos de la ciudad.

La propuesta busca fomentar la educación cívica desde edades tempranas, permitiendo que niños y niñas conozcan de cerca cómo funciona el órgano legislativo local, cuáles son las tareas que desempeñan los concejales y la importancia de la participación ciudadana en la construcción de una sociedad democrática.

A través de las visitas guiadas, los estudiantes pueden recorrer las instalaciones, interiorizarse sobre el trabajo legislativo y participar de espacios de intercambio que promueven valores como el diálogo, el respeto y el compromiso con la comunidad.

Las escuelas interesadas en participar del programa pueden realizar la inscripción a través del siguiente enlace: https://goo.su/i8rdPE.