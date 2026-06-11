Cutral Co: Bono de 300 mil pesos para monotributistas con contrato de locación

Se suman a los tabajadores del programa plus

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, dispuso mediante el Decreto N° 1504/2026 el pago de un Bono Compensatorio Extraordinario de $300.000.

Este beneficio está destinado a los monotributistas que prestan servicios para el municipio bajo la modalidad de contratos de locación de servicios personales. Según el comunicado oficial, la medida busca acompañar a este sector de trabajadores ante el contexto económico vigente.

El pago consiste en una suma fija de carácter excepcional, por única vez, y se hará efectivo el próximo 19 de junio.

Desde el Ejecutivo Municipal aclararon que este bono no constituye remuneración ni salario, ni representa una modificación en las condiciones de los contratos vigentes. La medida alcanza exclusivamente a quienes se encuentran bajo la modalidad de contratación mencionada en el decreto.