Proyecto GNL: el gobierno provincial recibirá dinero extra por las áreas de Cutral Co

El dinero, unos 175 millones de dólares, deberían impulsar obras en los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul

El gobernador Rolando Figueroa anunció el envío de un proyecto de ley a la Legislatura neuquina tras un acuerdo con YPF. Lo más relevante es que bajará las regalías hasta un 7.5% al gas que se vaya a exportar (gas metano), que cobrará menos impuestos pero recibirá 175 millones de dólares extra para obras si finalmente YPF, ENI y la petrolera árabe firman el Proyecto GNL.

Esta tarde el ministro de Energía, Medele, explicará el alcance de este proyecto, pero el gobernador anunció ayer que los 175 millones extra (a los 150 millones ya acordados cuando se hizo la concesión de las áreas). Este dinero se utilizará para obras en la provincia de Neuquén, pero ¿cuáles obras?

Figueroa adelantó a EconoJournal que ese monto -que podrá efectivizarse mediante el financiamiento o la ejecución directa de obras- se destinará a infraestructura provincial y mediante acuerdos con municipios, apuntando fuertemente a las localidades de la zona de influencia de la cuenca. Y allí están incluidos Cutral Co y Plaza Huincul.

Será vital la gestión que puedan realizar Ramón Rioseco y Claudio Larraza para el uso productivo de esos fondos. En el caso de Huincul, está pendiente el desarrollo ejecutivo del parque industrial, que fuera licitado meses atrás. El diseño y la inversión de ese parque implicará la insersión genuina de la localidad al boom de Vaca Muerta.

En el caso de Cutral Co, Rioseco asegura que el parque industrial ya está en funcionamiento y que prontó tendrá más energía disponible con el desarrollo de un parque solar de 30 megas. Pero financiamiento extra siempre será bienvenido.