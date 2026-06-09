Operativo Cutral Co: la UNCo recuerda los 50 años con la semana de la Memoria

Se extenderá hasta el viernes.

Desde este lunes y hasta el viernes 12 la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) organizó una nueva edición de la Semana de la Memoria, en el contexto de los 50 años del Operativo Cutral Co.

Tal como se informó, la propuesta reunirá actividades académicas, culturales y comunitarias en Neuquén capital y Cipolletti, con el objetivo de reflexionar sobre la historia reciente y reafirmar el compromiso universitario con los derechos humanos y la democracia.

Es una actividad organizada por docentes y estudiantes de la carrera de Servicio Social – Módulo Neuquén, junto al Centro de Estudiantes (CETRASO), el Colegio Profesional de Trabajo Social de Neuquén, la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y la Red por los Derechos Humanos de Cipolletti, la iniciativa busca generar espacios de diálogo y memoria activa.

Durante la semana se realizarán charlas, muestras, talleres y debates sobre el Operativo Cutral Co y su impacto en la historia regional. Este hecho, ocurrido en 1976, marcó un punto de inflexión en la relación entre el Estado y las comunidades del Alto Valle, y hoy se revisita desde una mirada crítica y plural.

La Semana de la Memoria se consolida como una instancia de fortalecimiento de la memoria colectiva y defensa de las conquistas populares y libertades democráticas. En un contexto global donde resurgen discursos autoritarios, la UNCo reafirma su papel como espacio de pensamiento libre y compromiso social.

“Mantener viva la memoria, para conocer la verdad y hacer posible la justicia”, es el lema que guía esta conmemoración, que invita a toda la comunidad universitaria y regional a participar activamente.

La Universidad Nacional del Comahue, fiel a su historia y a su misión pública, convoca a estudiantes, docentes y vecinos a sumarse a esta semana de reflexión y encuentro. Porque recordar no es mirar atrás, sino defender el presente y construir futuro.