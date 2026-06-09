Hubo pérdidas totales en el incendio de una casa en Cutral Co

Esta mañana se produjo un incendio en el interior de una vivienda situada en la calle Sarmiento, entre Matorras y San Juan Bosco de Cutral Co.
Los bomberos voluntarios de Cutral Co trabajaron esta mañana, alrededor de las 8 en el incendio que se desató en la parte de una casa de pequeñas dimensiones.
Se desconocen los motivos del comienzo del fuego, aunque no se descarta que haya sido por un desperfecto en una instalación eléctrica.
Todos los enceres, muebles y ropa que estaban en el interior fueron consumidos por el fuego o dañados por el humo y el agua. Las personas que quieran colaborar con el trabajador -es taxista de la empresa Cutral Co- pueden acercarse hasta su domicilio en la calle Sarmiento al 600.