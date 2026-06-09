El CFP 4 abrió las inscripciones para el curso de armador y montador de placas de yeso

El Centro de Formación Profesional N.º 4 informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de Armador y Montador de Placas de Yeso (Durlock).
La formación dará inicio el 4 de agosto de 2026 y se desarrollará de martes a viernes, de 18:30 a 21:30 horas. El trayecto tendrá una duración de 180 horas reloj, distribuidas en aproximadamente cuatro meses.
Requisitos de inscripción
Las personas interesadas deberán presentar:
- Fotocopia del DNI.
- Acta de nacimiento.
- Certificado de estudios alcanzados.
- Nivel primario o secundario.
Dónde inscribirse
Las inscripciones se realizan de manera presencial en el Centro de Formación Profesional N.º 4, ubicado en calle Azucena Maizani N.º 670 (ex talleres de la EPET N.º 10), en el horario de 18 a 21 horas.