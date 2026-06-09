Cutral Co tiene historias que no conocías, no te pierdas este City Tour

Es gratis pero se tiene que hacer reserva previa en la sede del barrio Centro Sur

La actividad denominada City Tour propone un recorrido turístico por una ciudad, en la que se visitan puntos relevantes para la historia y la cultura del lugar.

En Cutral Co y con colaboración de las comisiones vecinales se realizan estos recorridos. En esta ocasión le toca al barrio Centro Sur.

Es un trayecto pensado para toda la familia, es gratuito e incluye tranporte ida y vuelta, guía turístico y una rica merienda al finalizar.

Se realizará este viernes 12 de junio a las 14 y tiene cupos limitados. Podés acercarte a la sede del barrio Centro Sur en Elordi 28, para hacer tu reserva!