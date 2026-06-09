Conmoción en Neuquén por la muerte de una joven policía en San Patricio del Chañar

Sandoval se había recibido como policía en 2023 y era oriunda de un paraje cercano a Villa Pehuenia.

La muerte de una joven integrante de la Policía de Neuquén generó profundo pesar en la fuerza de seguridad y en distintas localidades de la provincia. Se trata de Dina Sandoval, de 28 años, quien fue hallada sin vida este martes en una vivienda del barrio Jardín de San Patricio del Chañar.

Según la información preliminar, alrededor de las 9 de la mañana se solicitó la presencia de personal de salud en un domicilio ubicado sobre calle Coihue, luego de que efectivos policiales constataran que una mujer presentaba una herida de arma de fuego.

Minutos después, una médica del hospital Doctora Alicia Cruz confirmó que la joven no presentaba signos vitales. Tras la constatación del fallecimiento, las autoridades dieron intervención a la División Criminalística para realizar las pericias correspondientes y avanzar con la investigación.

Sandoval se había recibido como policía en 2023 y era oriunda de un paraje cercano a Villa Pehuenia. Durante su trayectoria prestó servicios en las comisarías Quinta y 52 de Centenario, donde ex compañeros la recordaron como una persona respetuosa, comprometida con su labor y de carácter alegre.

Por el momento, las circunstancias del hecho continúan siendo materia de investigación judicial. Entre las hipótesis que analizan los investigadores se encuentra la posibilidad de que se haya tratado de una autodeterminación utilizando el arma reglamentaria, aunque hasta el momento no se informó oficialmente una conclusión sobre las causas del fallecimiento.

La noticia provocó conmoción y pesar entre familiares, amigos y compañeros de la fuerza policial.