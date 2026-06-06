Plaza Huincul: un conductor chocó un poste y volcó en la ruta 17

El incidente vial ocurrió a las 5:20 a pocos metros de la rotonda de la plaza de las Banderas.

Un hombre que guiaba un vehículo, perdió el control al impactar contra un poste de energía eléctrica y luego volcó sobre su marcha. El rodado sufrió importantes daños y el hombre no sufrió heridas de consideración.

Según la información aportada desde la central N° 17 del cuartel Plaza Huincul, el incidente vial se produjo a las 5:20 de hoy.

A esa hora recibieron un llamado telefónico que daba cuenta de un vuelco sobre la ruta 17, frente al hotel Antu Malal. Los cinco voluntarios que estaban de guardia acudieron hasta el sitio para prestar colaboración.

Hasta el lugar también arribó el personal policial, el del SIEN, y luego la cuadrilla de Copelco porque el poste de alumbrado público tenía riesgo de caída.