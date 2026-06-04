Rioseco recorrió los avances del Plan de Desagües Pluviales

Se trata de una de las intervenciones más importantes en materia de infraestructura hídrica de la ciudad.

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, recorrió este mediodía los avances del Plan de Desagües Pluviales junto al secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, y el jefe de obra, Lucas Cancian.

Se trata de una de las intervenciones más importantes en materia de infraestructura hídrica de la ciudad, destinada a resolver problemas históricos de anegamientos, entre ellos las recurrentes inundaciones que afectan a la calle Salta durante las tormentas.

Durante la visita, Rioseco destacó la relevancia de los trabajos para la comunidad y recordó que se trata de una demanda de larga data.

“Es una obra que hace 70 años que esperamos. Tenemos mucha sequía en esta zona, pero cuando vienen las tormentas nos maltratan. Después de mucho tiempo de planificación también hicimos la mitad de la obra con el canal colector que corre hacia el este. Esperamos terminar esta obra en un par de meses, porque es muy esperada por la comunidad”, expresó.

El jefe comunal también agradeció la comprensión de los vecinos y solicitó paciencia a los comerciantes afectados por las tareas. “Sabemos que esta obra genera algunas complicaciones, pero es necesaria para toda la comunidad”, señaló.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, explicó que los trabajos continúan avanzando conforme al cronograma previsto.

“Seguimos trabajando en este plan de desagües. Estamos llegando a la Di Paolo y ahora seguimos por la Principal Sáez. Es parte del afluente que llegará por Perito Moreno hasta la avenida”, indicó.

Asimismo, detalló que actualmente las tareas se desarrollan en dos frentes simultáneos. “Estamos con el corte en Alem y Río Negro para seguir avanzando por ese sector y verificando que se cumpla todo lo estipulado por contrato”, concluyó.

La obra forma parte de un plan integral que busca mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales y brindar una solución definitiva a sectores que históricamente sufren inundaciones durante los períodos de lluvias intensas.