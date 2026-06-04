Plaza Huincul: dictarán un taller de muralismo para mayores de 18 años

Las actividades se llevarán a cabo los sábados 6 y 13 de junio

Plaza Huincul, a través de las áreas de Cultura y la Biblioteca Juan Benigar, informó que se encuentran abiertas las inscripciones para participar del Taller de Muralismo “Construir la Imagen”, una propuesta destinada a personas mayores de 18 años interesadas en aprender técnicas de diseño y pintura mural.

La capacitación estará a cargo del profesor Carlos Cardinali y abordará contenidos teóricos y prácticos, incluyendo la realización de bocetos, el desarrollo de proyectos visuales y la pintura de murales.

Las actividades se llevarán a cabo los sábados 6 y 13 de junio, a partir de las 14:00 horas. Desde la organización destacaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Las personas interesadas pueden anotarse en la Biblioteca Juan Benigar o comunicarse al teléfono 155153670 para obtener más información.