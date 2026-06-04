Parque Este de Cutral Co impulsa un concurso para vestir de celeste y blanco los hogares

La sede barrio Parque Este de Cutral Co lanzó una propuesta destinada a fortalecer el espíritu patriótico y la participación comunitaria entre los vecinos. La iniciativa invita a las familias a decorar el frente de sus viviendas con los colores de la bandera argentina y participar de un sorteo por una camiseta oficial de la Selección Argentina.
Para sumarse a la convocatoria, los vecinos deberán adornar sus hogares con banderas, guirnaldas y elementos alusivos a los colores celeste y blanco. Luego, deberán tomar una fotografía de la decoración y enviarla por WhatsApp al número 2995-882157.
Entre todas las imágenes recibidas se realizará el sorteo de una camiseta de la Selección Argentina. La entrega del premio está prevista para el próximo 11 de junio en la sede de barrio.