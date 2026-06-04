Osvaldo Príncipi brindará en Cutral Co la charla “Historias del Boxeo Neuquino”

El encuentro se realizará el mañana 5 de julio

e Deporte y Juventud de la Municipalidad de Cutral Co invita a la comunidad a participar de la charla abierta “Historias del Boxeo Neuquino”, una propuesta destinada a rescatar y difundir el legado de una de las disciplinas deportivas con mayor tradición en la provincia.

La actividad estará a cargo del reconocido investigador y disertante Osvaldo Príncipi, quien compartirá relatos, anécdotas y aspectos históricos vinculados al desarrollo del boxeo en Neuquén y al aporte de sus protagonistas a nivel regional y nacional.

El encuentro se realizará el mañana 5 de julio, a partir de las 12 horas, en la Casa de la Historia de Cutral Co. La entrada será libre y gratuita, permitiendo que vecinos, deportistas, entrenadores, estudiantes y aficionados al deporte puedan participar de esta propuesta cultural y educativa.