Habrá una nueva jornada de vacunación en Cutral Co

Este viernes en el barrio Centro Sur

Cutral Co contará con una nueva jornada de vacunación destinada a promover la prevención y el cuidado de la salud. La actividad se realizará el próximo viernes 5 de junio, de 14:00 a 16:00 horas, en el centro comunitario Centro Sur, ubicado en Elordi 28, en la ciudad de Cutral Co, provincia de Neuquén.

Durante la jornada se aplicarán vacunas antigripales y dosis correspondientes al calendario nacional de vacunación para adultos, con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización y reforzar la protección frente a enfermedades prevenibles.